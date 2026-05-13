Milioni ljudi širom sveta raspravljaju o samo jednom pitanju:

Koje dugme biste pritisnuli?

Popularni jutjuber MrBeast postavio je pitanje koje je izazvalo pravi haos na internetu:

Ako više od 50 odsto ljudi pritisne plavo dugme — svi preživljavaju.

Ako manje od 50 odsto ljudi izabere plavo — preživljavaju samo oni koji su pritisnuli crveno.

Pitanje je glasilo:

Ljudi potpuno podeljeni

Na prvi pogled mnogima deluje da odgovor ne može biti lakši.

Ipak, čim su krenule rasprave, internet se potpuno podelio.

Jedni tvrde da je jedini racionalan izbor crveno dugme jer garantuje lični opstanak bez obzira na odluku drugih.

Drugi smatraju da bi izbor crvenog dugmeta značio izdaju ostatka čovečanstva.

Matematičar objasnio zašto je pitanje toliko jezivo

U raspravu se uključio i matematičar Stephen Conroy sa Swinburne University of Technology.

On objašnjava da ova dilema zapravo otkriva način na koji ljudi donose odluke pod pritiskom i koliko veruju drugim ljudima.

Zašto mnogi biraju crveno dugme

Prema njegovim rečima, ljudi koji biraju crveno dugme uglavnom razmišljaju ovako:

ako većina izabere plavo — preživeće svakako

ako većina ne izabere plavo — opet preživljavaju

Drugim rečima, crveno dugme predstavlja najsigurniju opciju za lični opstanak.

U teoriji igara to se povezuje sa tzv. Nešovim ekvilibrijumom — stabilnim izborom koji pojedincu donosi najveću korist.

A zašto ljudi ipak biraju plavo?

S druge strane, oni koji biraju plavo dugme češće razmišljaju o drugima.

Matematičar navodi da takve osobe:

žele da svi prežive

osećaju moralnu odgovornost

veruju kolektivnoj odluci

U teoriji igara ovakav izbor naziva se Paretova optimalnost — odluka koja nanosi najmanju moguću štetu.

Internet danima raspravlja o jednom pitanju

U anketi koju je objavio MrBeast, plavo dugme ipak je pobedilo.

Čak 56 odsto ljudi odlučilo je da rizikuje sopstveni život kako bi svi imali šansu da prežive.

Upravo zbog toga ova dilema postala je mnogo više od obične internet igre — mnogi tvrde da odgovor zapravo otkriva kakvi smo ljudi kada smo suočeni sa strahom, poverenjem i instinktom za preživljavanje.