Sve veći broj ljudi danas bira manje poznate banje umesto najpopularnijih turističkih centara. Razlozi su jednostavni – manje gužve, više mira i znatno pristupačnije cene. Među takvim destinacijama posebno se izdvaja Gamzigradska banja, mesto koje već vekovima privlači posetioce zahvaljujući svojim termalnim izvorima i prirodnom okruženju.

Skrivena u dolini Crnog Timoka, među zelenim brežuljcima istočne Srbije, ova banja nudi spoj zdravstvenog turizma, istorijskih znamenitosti i opuštajućeg odmora. Njena posebnost leži i u činjenici da se nalazi u neposrednoj blizini jednog od najznačajnijih arheoloških lokaliteta u zemlji.

Gde se nalazi Gamzigradska banja i kako stići do nje?

Gamzigradska banja smeštena je oko 11 kilometara od Zaječara i približno 220 kilometara od Beograda. Zahvaljujući položaju uz putni pravac koji povezuje Paraćin i Zaječar, do banje se relativno lako dolazi automobilom iz svih krajeva Srbije.

Putnici koji kreću iz prestonice najčešće koriste auto-put do Paraćina, a zatim nastavljaju preko Zaječara. U zavisnosti od saobraćaja, putovanje traje oko tri sata.

Za one koji ne koriste sopstveni prevoz, dostupne su redovne autobuske linije do Zaječara, odakle se do banje može stići lokalnim prevozom ili taksijem za svega nekoliko minuta.

Kako je banja dobila ime?

Naziv Gamzigradska banja potiče od obližnjeg sela Gamzigrad, koje je danas poznato daleko izvan granica Srbije zahvaljujući arheološkom kompleksu Felix Romuliana. Upravo je taj lokalitet doprineo međunarodnoj prepoznatljivosti čitavog kraja.

Istoričari smatraju da su termalne izvore koristili još stanovnici Rimskog carstva. Zbog toga se veruje da tradicija lečenja i boravka u ovom području traje gotovo dve hiljade godina, što Gamzigradsku banju svrstava među mesta sa najdužom banjskom tradicijom u Srbiji.

Pet izvora termalne vode

Jedno od najvećih prirodnih bogatstava banje predstavljaju njeni termomineralni izvori. Ukupno ih je pet, a dva se nalaze u koritu Crnog Timoka, dok su ostali smešteni uz samu obalu reke.

Temperatura vode kreće se uglavnom između 37 i 42 stepena Celzijusa, dok pojedini izvori dostižu i 43 stepena. Takve karakteristike omogućavaju njenu primenu u različitim terapijskim procedurama.

Voda pripada hidrokarbonatno-hlorno-natrijumskom tipu i bogata je mineralnim sastojcima. Posebnu karakteristiku predstavljaju prisustvo azota, kao i prirodna radioaktivnost povezana sa radonom i radijumom, što je odlika i brojnih poznatih evropskih banjskih centara.

Za koje zdravstvene tegobe se koristi?

Gamzigradska banja decenijama je poznata kao centar za rehabilitaciju i oporavak osoba sa različitim zdravstvenim problemima. U okviru Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Gamzigrad“ sprovode se terapije namenjene pacijentima sa oboljenjima krvnih sudova, limfnog sistema, zglobova i vezivnog tkiva.

Terapijski programi obuhvataju i rehabilitaciju nakon povreda, operacija i različitih neuroloških stanja, kao i tretmane namenjene osobama sa reumatskim i pojedinim ginekološkim oboljenjima.

Termalna voda koristi se za kupke, hidroterapiju, podvodne masaže i druge oblike fizikalne medicine, zbog čega u banju dolaze kako pacijenti na rehabilitaciji, tako i gosti koji žele opuštanje i preventivni odmor.

Koliko košta boravak?

U poređenju sa najpoznatijim banjskim centrima Srbije, Gamzigradska banja i dalje važi za destinaciju sa pristupačnim cenama. Smeštaj u privatnim apartmanima, sobama i vilama uglavnom se kreće od 1.500 do 2.500 dinara po osobi za noćenje, dok hoteli i rehabilitacioni centri nude različite vrste pansionskog smeštaja i pakete sa terapijama.

Povoljnost se primećuje i kada je reč o ugostiteljskoj ponudi. U lokalnim restoranima i kafanama moguće je pronaći raznovrsna jela po cenama koje su često niže nego u većim turističkim centrima.

Poseban gastronomski pečat ovom kraju daju specijaliteti vlaške kuhinje, domaći sirevi, tradicionalne pite, jagnjetina i brojna jela od mesa koja su karakteristična za istočnu Srbiju.

Šta obići u okolini?

Boravak u Gamzigradskoj banji teško je zamisliti bez posete Felix Romuliani, jednom od najvažnijih arheoloških nalazišta u Srbiji. Ova carska palata, koju je podigao rimski car Galerije, nalazi se svega nekoliko kilometara od banje i danas je pod zaštitom UNESCO-a.

U neposrednoj blizini nalazi se i Zaječar, grad bogate istorije i kulturne tradicije. Posetioci mogu obići gradski trg, Narodni muzej i brojne restorane u kojima se služe lokalni specijaliteti.

Ljubitelji prirode često nastavljaju put ka planini Rtanj, koja je poznata po svom neobičnom obliku i brojnim legendama. Na oko sat vremena vožnje nalaze se i Borsko jezero, popularno tokom letnjih meseci, kao i Rajkova pećina, jedna od najlepših pećina u Srbiji, poznata po impresivnim podzemnim kanalima i pećinskim ukrasima.

Mesto za odmor bez gužve

Za razliku od razvikanih turističkih centara, Gamzigradska banja i dalje je sačuvala ono zbog čega mnogi putnici danas tragaju – tišinu, prirodno okruženje i opuštenu atmosferu. Lekoviti izvori, bogata istorijska baština i blizina brojnih atrakcija čine je zanimljivom destinacijom tokom cele godine.

Za sve koji žele vikend u prirodi, oporavak od svakodnevnog stresa ili upoznavanje manje poznatih dragulja istočne Srbije, Gamzigradska banja predstavlja jedno od najprijatnijih i najpotcenjenijih mesta za odmor u zemlji, piše Kurir.