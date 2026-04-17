Najnoviji podaci TÜVa, zasnovani na milionima tehničkih pregleda, otkrivaju velike razlike među popularnim automobilima kada su u pitanju kvarovi poput problema sa vešanjem, kočnicama ili curenja ulja. Ove analize redovno prenosi Auto Bild i često služe kao važan vodič pri kupovini polovnih vozila.
Važno je naglasiti da rezultati ne zavise samo od kvaliteta iz fabrike, već i od načina korišćenja i održavanja. Na primer, modeli poput Ford Mondeo često prelaze mnogo kilometara kao službena vozila, dok se manji gradski automobili poput Kia Picanto koriste u drugačijim uslovima. Premijum modeli, kao što su Mercedes-Benz, obično se redovno servisiraju, dok se vozila Dacia često koriste kao radna, što utiče na statistiku kvarova.
Najbolji i najgori modeli po starosti
Vozila stara 2–3 godine
Najbolji:
- Volkswagen Golf Sportsvan (2% ozbiljnih nedostataka)
- Volkswagen T-Roc (2%)
- Volkswagen T-Cross (2,1%)
Najgori:
- Dacia Logan (11,4%)
- Dacia Duster (11,1%)
- Tesla Model 3 (8,9%)
Vozila stara 4–5 godina
Najbolji:
- Volkswagen Golf Sportsvan (4,2%)
- Volkswagen T-Cross (4,6%)
- Audi A6 / Audi A7 (4,7%)
Najgori:
- Dacia Logan (19%)
- Dacia Duster (18%)
- SEAT Alhambra (17,3%)
Vozila stara 6–7 godina
Najbolji:
- Mazda CX-3 (6,5%)
- Audi TT (7,2%)
- Volkswagen Golf Sportsvan (7,3%)
Najgori:
- Dacia Logan (29,1%)
- Dacia Duster (28,3%)
- Volkswagen Sharan (24,4%)
Šta ovi podaci zapravo znače?
Statistika TÜV jasno pokazuje da se razlike među modelima povećavaju kako vozila stare i prelaze više kilometara. Ipak, jednako važan faktor je način upotrebe – da li je automobil korišćen privatno, službeno ili kao radno vozilo.
Zaključak je da ovi rezultati ne govore samo o kvalitetu samog automobila, već i o navikama vlasnika i uslovima eksploatacije. Zato ih treba posmatrati kao smernicu, a ne kao apsolutno pravilo pri izboru vozila.
Komentari (0)