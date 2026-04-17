Najnoviji podaci TÜVa, zasnovani na milionima tehničkih pregleda, otkrivaju velike razlike među popularnim automobilima kada su u pitanju kvarovi poput problema sa vešanjem, kočnicama ili curenja ulja. Ove analize redovno prenosi Auto Bild i često služe kao važan vodič pri kupovini polovnih vozila.

Važno je naglasiti da rezultati ne zavise samo od kvaliteta iz fabrike, već i od načina korišćenja i održavanja. Na primer, modeli poput Ford Mondeo često prelaze mnogo kilometara kao službena vozila, dok se manji gradski automobili poput Kia Picanto koriste u drugačijim uslovima. Premijum modeli, kao što su Mercedes-Benz, obično se redovno servisiraju, dok se vozila Dacia često koriste kao radna, što utiče na statistiku kvarova.

Najbolji i najgori modeli po starosti

Vozila stara 2–3 godine

Najbolji:

Volkswagen Golf Sportsvan (2% ozbiljnih nedostataka)

(2% ozbiljnih nedostataka) Volkswagen T-Roc (2%)

(2%) Volkswagen T-Cross (2,1%)

Najgori:

Dacia Logan (11,4%)

(11,4%) Dacia Duster (11,1%)

(11,1%) Tesla Model 3 (8,9%)

Vozila stara 4–5 godina

Najbolji:

Volkswagen Golf Sportsvan (4,2%)

(4,2%) Volkswagen T-Cross (4,6%)

(4,6%) Audi A6 / Audi A7 (4,7%)

Najgori:

Dacia Logan (19%)

(19%) Dacia Duster (18%)

(18%) SEAT Alhambra (17,3%)

Vozila stara 6–7 godina

Najbolji:

Mazda CX-3 (6,5%)

(6,5%) Audi TT (7,2%)

(7,2%) Volkswagen Golf Sportsvan (7,3%)

Najgori:

Dacia Logan (29,1%)

(29,1%) Dacia Duster (28,3%)

(28,3%) Volkswagen Sharan (24,4%)

Šta ovi podaci zapravo znače?

Statistika TÜV jasno pokazuje da se razlike među modelima povećavaju kako vozila stare i prelaze više kilometara. Ipak, jednako važan faktor je način upotrebe – da li je automobil korišćen privatno, službeno ili kao radno vozilo.

Zaključak je da ovi rezultati ne govore samo o kvalitetu samog automobila, već i o navikama vlasnika i uslovima eksploatacije. Zato ih treba posmatrati kao smernicu, a ne kao apsolutno pravilo pri izboru vozila.