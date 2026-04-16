Jedan od najnovijih trikova za uklanjanje ogrebotina na autu uključuje kombinaciju kokosovog ulja i belog sirćeta – sastojaka koje većina ljudi već ima kod kuće.

Prirodno rešenje za ogrebotine na automobilu

Ova metoda postala je popularna na društvenim mrežama, gde korisnici tvrde da može ublažiti površinske ogrebotine na laku automobila. Postupak je jednostavan: kokosovo ulje se blago zagreje, zatim se pomeša sa belim sirćetom, a dobijena smesa se nanosi na oštećeni deo pomoću meke mikrofiber krpe.

Laganim kružnim pokretima vrši se poliranje karoserije, čime se ogrebotine mogu učiniti manje vidljivim.

Da li trik zaista deluje?

Prema mišljenju stručnjaka iz auto-industrije, ovakve smese mogu pomoći kod površinskih oštećenja jer blago čiste i poliraju bezbojni zaštitni sloj automobila. Ogrebotine koje se ne osećaju pod noktom najčešće daju najbolje rezultate nakon tretmana.

Međutim, važno je naglasiti da dublje ogrebotine na automobilu ne mogu nestati ovim putem, već zahtevaju profesionalnu popravku.

Saveti za bezbedno uklanjanje ogrebotina

Ako želite da isprobate ovaj trik za poliranje auta kod kuće, stručnjaci preporučuju sledeće:

Uvek prvo testirajte smesu na skrivenom delu vozila

Koristite isključivo meku mikrofiber krpu

Polirajte lagano i kratko, bez jakog pritiska

Nakon tretmana nanesite zaštitni vosak za auto

Ne ponavljajte postupak prečesto kako ne biste oštetili lak

Kada je potreban servis?

U slučajevima kada su ogrebotine dublje ili je vidljiv metal, jedino pravo rešenje je odlazak u auto-servis. Profesionalna obrada i lakiranje su neophodni kako bi se sprečilo dalje oštećenje i korozija.