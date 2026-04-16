Znak sa crvenim krstom na plavoj podlozi označava „clearway“, odnosno zonu u kojoj je zabranjeno zaustavljanje u bilo kom trenutku.

Za razliku od drugih ograničenja koja važe samo u određenim terminima, ovde važi stroga zabrana – vozilo ne sme da se zaustavi ni iz jednog razloga, osim u hitnim situacijama. To uključuje:preuzimanje ili iskrcavanje putnika, proveru pravca kretanja, obavljanje telefonskog poziva, kratko čekanje u vozilu.

Zvanične smernice navode: „Crveni krst znači zabranu zaustavljanja, čak i radi ukrcavanja ili iskrcavanja putnika. Znak se koristi za označavanje ‘clearway’ zone koja važi 24 časa dnevno ili može biti deo drugih znakova sa natpisom ‘No stopping’.“

Na takvim putevima zabrana se odnosi na glavnu kolovoznu traku, uključenja i isključenja. Zaustavljanje je dozvoljeno jedino na proširenjima pored puta, osim ako nije drugačije naznačeno.

S obzirom na to da je zaustavljanje potpuno zabranjeno, vozači koji se zaustave u ovakvoj zoni rizikuju novčanu kaznu.

Saobraćajni znak za „clearway“ veoma je čest na putevima u Velikoj Britaniji, ali su stručnjaci otkrili da je veliki broj vozača i dalje zbunjen - ne znaju tačno značenje ovog znaka.

Jedan korisnik Redita je na pitanje o njegovom značenju kratko odgovorio: „Ovo je jedan od osnovnih znakova koje bi svaki vozač u ovoj zemlji trebalo da zna. Ne znati šta znači ili kako to proveriti je potpuni neuspeh.“

Drugi je dodao: „Kako neko može imati vozačku dozvolu, a da ne zna šta ovaj znak znači?“

Uprkos takvim komentarima, postoji realna mogućnost da mnogi vozači zapravo ne znaju njegovo tačno značenje. Znak prikazuje crveni krug sa plavom pozadinom i crvenim ukrštenim linijama, i iako deluje poznato, ne razumeju ga svi u potpunosti.

Prema rečima stručnjaka iz osiguravajuće kuće One Sure Insurance, zabuna oko saobraćajnih znakova mnogo je češća nego što se misli. Podaci pokazuju da, iako većina vozača sebe smatra bezbednim učesnicima u saobraćaju, oko polovine priznaje da ima poteškoća sa poznavanjem saobraćajnih pravila.

Pa zašto crveno-plavi krst zbunjuje vozače?

Jedan od razloga za zabunu je i to što ovaj znak liči na druge plavo-crvene znakove koji imaju drugačije značenje. Na primer, znak sa jednom crvenom linijom označava „urbani clearway“, gde zabrana važi samo u određenim danima i satima.

Nerazumevanje razlike između ova dva znaka može dovesti do toga da vozači misle da su se zaustavili legalno, iako zapravo krše zakon.

„Clearway“ zone se najčešće postavljaju na prometnim saobraćajnicama gde bi zaustavljanje moglo izazvati gužve ili bezbednosne rizike, poput glavnih puteva ka centrima gradova ili veoma frekventnih deonica, piše Express.