Najzanimljiviji trenutak dogodio se tačno na 999.999 kilometara. Pošto brojač kilometara ima samo šest cifara, nakon dostizanja maksimuma jednostavno se vratio na 000000.

To znači da je automobil praktično „krenuo ispočetka“, što je dodatno oduševilo ljubitelje automobila širom sveta.

Video koji je oduševio ljubitelje automobila

Snimak ovog trenutka brzo je postao viralan na internetu, jer milion pređenih kilometara predstavlja simbol dugotrajnosti, pouzdanosti i pravilnog održavanja vozila.

Iako nema preciznih informacija o servisima i popravkama koje je automobil prošao tokom godina, sama činjenica da je dostigao ovu kilometražu govori o kvalitetu i izdržljivosti.

Koliko je retko da auto pređe milion kilometara?

Automobili koji prelaze milion kilometara danas su prava retkost. Većina vozila ne dostiže ni približno ovu brojku bez ozbiljnih kvarova ili velikih ulaganja.

Zato ovakvi primeri izazivaju veliku pažnju i divljenje među vozačima i ljubiteljima automobila.

Šta je Renault Symbol?

Model Renault Symbol zapravo je zasnovan na drugoj generaciji modela Dacia Logan, koji se na pojedinim tržištima prodavao pod brendom Renault.

U nekim zemljama nosio je naziv Renault Logan, ali je u ovom slučaju reč o verziji poznatoj kao Symbol.

Priča o automobilu koji je prešao milion kilometara pokazuje koliko pravilno održavanje i kvalitet izrade mogu produžiti vek vozila. Iako retki, ovakvi primeri podsećaju da pojedini automobili mogu trajati mnogo duže nego što većina očekuje.