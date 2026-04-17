Za vlasnike nekretnine u Grčkoj važi isto pravilo - posedovanje nekretnine samo po sebi ne produžava dozvoljeni boravak.

Uvek proveravajte poslednjih 180 dana, a ne datum prvog ulaska u Grčku (posebno ako ste više puta ulazili i izlazili iz zemlje). Period od 180 dana se prilikom svakog sledećeg putovanja računa unazad, odnosno od datuma planiranog ponovnog ulaska u Grčku. Izbrojte koliko ste dana proveli u Grčkoj u poslednjih 180 dana - tako ćete znati da li vam je ostalo još dana za boravak. Ovaj period je klizni, što znači da se za bilo koji datum uvek gleda prethodnih 180 dana.

Prekoračenje dozvoljenog boravka nikada ne prolazi neprimećeno. Pasoš se proverava pri ulasku i izlasku iz zemlje, a službenici na granici imaju uvid u tačan broj dana koje ste proveli u Grčkoj. Uveden je i novi sistem EES (Entry/Exit System), koji precizno beleži ulaske i izlaske iz zemalja Evropske unije. Na granicama se prikupljaju otisci četiri prsta i fotografija lica, a sistem beleži tačan trenutak ulaska u EU.

Kazne za prekoračenje boravka

Namerno ili nenamerno prekoračenje boravka se kažnjava.

Posledice mogu biti:

novčana kazna

deportacija

zabrana ulaska u šengensku zonu na određeni period

Konkretno u Grčkoj, kazne za prekoračenje 90 dana kreću se od 600 do 1.200 evra.

Produženje boravka Ako niste u mogućnosti da napustite Grčku pre isteka dozvoljenih 90 dana i želite da produžite boravak, potrebno je da se obratite najbližem Birou za strance najmanje dve nedelje unapred, piše B92.