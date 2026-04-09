Reč je o navikama vozača koje direktno utiču na stvaranje gužvi i opštu bezbednost u saobraćaju.

Jedna od najopasnijih navika je nedovoljno odstojanje u gradskoj gužvi. Iako zakon nalaže bezbedno rastojanje, "lepljenje" za branik vozila ispred je svakodnevica koja često završava lančanim sudarima.

Kazna za ovaj prekršaj u Srbiji je fiksna i iznosi 5.000 dinara, ali se uz plaćanje u roku od osam dana može regulisati za samo 2.500 dinara.

Takođe, vozači često koriste svetla za maglu bez potrebe, naročito zadnja koja ozbiljno zaslepljuju ljude u koloni iza njih. Za nepropisnu upotrebu svetala predviđena je kazna od 5.000 dinara. Slična situacija je i sa onima koji ne koriste migavce pri prestrojavanju ili izlasku iz kružnog toka, piše Telegraf.

Navodi se i da su kazne za obične prekršaje poput nepotrebnog trubljenja ili bacanja smeća iz vozila (koje može koštati od 10.000 do 20.000 dinara) relativno retke. Ali, parkiranje na mestu za invalide se kažnjava sa 25.000 dinara, a vlasnike čeka i trošak "pauka" koji iznosi još desetak hiljada dinara..

Na autoputevima je i dalje aktuelan problem vožnje levom trakom koja je rezervisana isključivo za preticanje, navodi Telegraf. Mnogi vozači ostaju u njoj kilometrima, usporavajući protok saobraćaja, za šta je propisana kazna od 5.000 dinara. Takođe, motociklisti koji namerno savijaju ili sakrivaju tablice kako bi izbegli kamere rizikuju kaznu od 10.000 dinara.