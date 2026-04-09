Zamenik ministra spoljnih poslova Irana, Said Hatibzade izjavio je danas da je, nakon izraelskih napada u Libanu, Iran sinoć poslao poruku Beloj kući da Sjedinjene Američke Države "moraju da izaberu" da li žele rat ili mir.

Hatibzade je za BBC rekao da sažeta poruka kabinetu američkog predsednika Donalda Trampa glasi - "ne možete imati tortu i jesti je u isto vreme".

"Ne možete tražiti prekid vatre, a zatim prihvatiti uslove i odredbe, prihvatiti sva područja na koja se primenjuje prekid vatre, i navesti Liban, tačno Liban u tome, a onda vaš saveznik (Izrael) samo započne masakr", kazao je Hatibzade.

On je kazao da SAD "moraju da izaberu" da li žele rat ili mir.

"Ne mogu imati oboje istovremeno. To se međusobno isključuje, to je sasvim jasno", rekao je Hatibzade.

Na pitanje da li će se Iran povući iz pregovora ako se izraelski napadi nastave, on je odgovorio da se Iran "u velikoj meri fokusira na dobrobit celog Bliskog istoka".

Hatibzade je, na pitanje da li će Iran tražiti od proiranske militantne grupe Hezbolah da prestane da ispaljuje rakete na Izrael iz Libana, rekao da sporazum o prekidu vatre uključuje Liban, i da su Iran i njegovi saveznici bili spremni da "prihvate prekid vatre".

Istakao je da će Iran "obezbediti bezbedan prolaz" za brodove kroz Ormuski moreuz, ali da će do njegovog ponovnog otvaranja doći tek "nakon što Sjedinjene Države zaista povuku ovu agresiju", povodom izraelskih napada na Liban.

U talasu izraelskih napada u Libanu juče je ubijeno najmanje 254 ljudi, a povređeno je više od 1.165 osoba.