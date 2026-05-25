„Tramvaj je udario u obližnju zgradu, pri čemu je, nažalost, povređeno više putnika, kao i vozačica tramvaja. Najveći broj povreda je, prema dosadašnjim saznanjima lakše prirode, dok je kod dva putnika konstatovana teža telesna povreda u vidu preloma ekstremiteta", saopšteno je iz ovog preduzeća, navodi BEOINFO.

Kako stoji u saopštenju GSP-a, prema preliminarnim informacijama i do sadašnjim saznanjima, postoje indicije da bi jedan od mogućih uzroka događaja mogao biti ljudski faktor, odnosno neprilagođena brzina kretanja vozila prilikom prolaska kroz skretnicu, kao i provera položaja same skretnice.

"Konačan uzrok i sve relevantne činjenice biće utvrđeni nakon okončanja postupka i sprovedene stručne analize", dodaju iz GSP-a.

Iz ovog preduzeća izražavaju iskreno žaljenje zbog povređivanja putnika i vozačice i svima žele brz i uspešan oporavak, navedeno je u saopštenju GSP „Beograd”.

Na uglu ulica Cara Dušana i Knićaninove jutros oko 9.30 sati tramvaj je izleteo iz šina i udario u izlog, pri čemu je povređeno nekoliko osoba.

Kako saznaje Tanjug, pet ekipa Hitne pomoći prevozi i zbrinjava povređene. Prema prvim informacijama iz Hitne pomoći, 11 osoba je prevezeno u Urgentni centar, a dvoje dece u Dečiju bolnicu u Tiršovoj ulici.

Prema rečima očevidaca, tramvaj je trebalo da ide pravo Ulicom cara Dušana, ali je iz za sada nepoznatih razloga skrenuo i udario u izlog na samom uglu Knićaninove ulice.

Tramvaj je oko 11.20 sati izvučen iz zgrade.

Tužilac obavio uviđaj, naložio tehnički pregled tramvaja koji je udario u zgradu

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je hitan tehnički pregled tramvaja koji je danas na Dorćolu iskočio iz šina i udario u zgradu, pri čemu je povređeno 15 osoba.

Na uglu ulica Cara Dušana i Knićaninove je jutros u 9.20 sati tramvaj iskočio iz šina i zaustavio se udarivši u zgradu. Dežurni tužilac je prisustvovao uviđaju i naložio da se izvrši hitni tehnički pregled tramvaja, da se izuzmu kamere video nadzora, da uzmu izjave od učesnika saobraćajne nezgode i drugih prisutnih građana, kao i da se prikupe svi drugi dokazi u cilju utvrđivanja tačnog i potpunog činjeničnog stanja, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Dodaju da se 15 osoba, uključujući vozača tramvaja, nalaze u zdravstvenim ustanovama radi pružanja pomoći.

