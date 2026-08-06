Pevačica Nada Topčagić održala je koncert u Sokobanji, a pored uživanja u njenim hitovima publika je svedočila i nesvakidašnjim scenama koje su obeležile ovo veče.

Tokom nastupa Nada je u jednom trenutku odlučila da potpuno zaustavi muziku kako bi se direktno obratila publici, ali i prisutnom obezbeđenju. Kroz prepoznatljiv smeh pevačica se požalila na vrućinu i uporedila situaciju sa prošlogodišnjim nastupom svog kolege:

- Hvala Endžiju Mavriću i orkestru, ja ne znam da bi neko drugi izašao sa mnom na kraj. Topim se, svi smo se potopili, svaka vam čast. Kažu mi da je prošle godine bio Dragan Kojić Keba, da je sišao u publiku i da je imao stepenice, a ja treba da skačem i slomim nogu. Ne mogu - rekla je Nada.

"Pustite ove ljude!"

Nakon što je nasmejala čitav plato, pevačica je skrenula pažnju na ozbiljniji problem koji je primetila na ulazu.

Videvši da je veliki broj ljudi ostao ispred kapija Letnje pozornice jer nisu mogli da uđu, Nada je pokazala prstom ka njima i uputila oštar apel obezbeđenju, što je izazvalo gromoglasan aplauz prisutnih:

- Pustite ove ljude! - rekla je pevačica koja je potom u nekoliko navrata insistirala od nadležnih na ulazu da se svim posetiocima koji su ostali ispred prostora omogući da uđu i prate koncert.

Alo/Telegraf

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