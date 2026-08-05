Srbiju je potresao nesvakidašnji porodični zločin u beogradskom naselju Rakovica, kada je,u avgustu 2012. godine, prema rezultatima istrage, D. K. (28) usmrtio svoju baku Blaženku K. (75), a potom skočio sa Kijevskog mosta i izvršio samoubistvo.

Beogradska policija je tog jutra oko 8.30 pronašla telo Blaženke K. (75) u njenom stanu u Rakovici. Slučaj je dobio neočekivan epilog kada je nekoliko sati kasnije ispod mosta u Kijevskom potoku, na ušću u Topčidersku reku, pronađeno telo njenog unuka D. K. (28). Istraga je kasnije utvrdila da je mladić najpre ubio baku, a potom izvršio samoubistvo skokom sa mosta.

– Najpre smo po pozivu komšija otišli na Blaženkinu adresu, gde smo zatekli staricu bez znakova života. U kući nije bilo nikakve premetačine ni tragova obijanja. Pozvali smo njenog sina, koji je rekao da je godinama bolovala od srca i da veruje da je od toga umrla. Međutim, starica je imala dve ubodne rane nožem u srce – rekao je tada izvor „Alo!“ iz beogradske policije.

Svega nekoliko sati kasnije policija je dobila prijavu za koju u prvi mah nije ni slutila da ima veze sa ubistvom starice. Ispod Kijevskog mosta pronađeno je telo mlađeg muškarca koji je bio potpuno obučen, a po izgledu se pretpostavljalo da nije dugo bio u vodi. Obdukcijom nije otkrivena nijedna povreda na telu, pa se u početku pretpostavljalo da je izvršio samoubistvo utapanjem. Međutim, kod nastradalog nisu pronađena dokumenta, niti je u tom periodu bila prijavljena nestala osoba koja bi odgovarala njegovom opisu.

Saslušanjem komšija ubijene žene istražitelji su saznali da je njen unuk tog jutra dolazio u posetu i da se iz stana čula svađa. Ubrzo je pronađen i kuhinjski nož sa otiscima, za koji se sumnjalo da je korišćen u zločinu.

Istraga je potom pokazala da je unuk živeo na svega oko kilometar od bakinog stana, ali da ga na adresi nije bilo. Blizina Kijevskog mosta navela je policiju da proveri identitet utopljenika, a novi šok usledio je kada je staričin sin prepoznao telo svog sina.

Prema rezultatima istrage, D. K. je posle kraće svađe sa bakom uzeo kuhinjski nož i ubo je u srce. Kada je shvatio šta je učinio, otišao je do Kijevskog mosta, odakle je skočio u Topčidersku reku.

Mladić nije imao policijski dosije, ali je, prema tadašnjim nezvaničnim informacijama, imao određene psihičke probleme.

Motiv ubistva nikada nije zvanično utvrđen, ali je jedna od verzija koju su istražitelji proveravali bila da je do kobne svađe došlo zbog novca.

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