Nadležni organi utvrđuju uzroke teške saobraćajne nesreće, koja se jutros dogodila na brzoj saobraćajnici Šabac - Loznica, a u kojoj su život izgubila dva radnika preduzeća "Signal Sombor", angažovanog na postavljanju i održavanju saobraćajne signalizacije, saopštilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Kako je navedeno, odmah nakon prijave nesreće, nadležne službe izašle su na mesto događaja kako bi se utvrdile okolnosti i uzroci koji su doveli do ove tragedije.

"Po okončanju istrage i prikupljanju svih relevantnih informacija, javnost će biti blagovremeno obaveštena o rezultatima rada nadležnih organa", dodaje se u saopštenju.

Ministarstvo je izrazilo najiskrenije saučešće porodicama, kolegama i prijateljima nastradalih radnika.

Podsetimo, teška saobraćajna nesreća se dogodila na putu Šabac - Loznica, kod petlje Zminjak, u kojoj su na licu mesta nastradala dva radnika.

Nesreća se, prema dosadašnjim informacijama, dogodila oko 8 časova kada je kamion sa prikolicom naleteo na vozilo koje je bilo zaustavljeno pored kolovoza zbog radova na putu.

Vozilo u kojem su se nalazili radnici bilo je propisno obeleženo svetlosnom signalizacijom, kako bi upozorilo ostale učesnike u saobraćaju na radove. Ipak, iz za sada neutvrđenih razloga, teretno vozilo je udarilo u njega, a dvojica radnika su na mestu izgubila život.

Alo/Telegraf

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