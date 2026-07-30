Jedan od najvažnijih ljudi svetske politike, Mohamed bin Zajed Al Nahjani, usred krize na Bliskom istoku, kojom je pogođena i njegova zemlja, došao je danas u Srbiju. Njega je dočekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Posebna mi je čast što mogu još jednom da ugostim dragog prijatelja Mohameda bin Zajeda. Svaki naš susret potvrda je bliskosti naših zemalja, ali i ličnog prijateljstva koje smo gradili godinama, utemeljenog na međusobnom uvažavanju, poverenju i zajedničkoj želji da nastavimo da jačamo saradnju.

Prijateljstvo Srbije i UAE danas predstavlja mnogo više od dobrih odnosa između dve države. Ono je potvrda da se iskrenim poštovanjem, međusobnim razumevanjem i čvrstim vezama grade prijateljstva koja traju i iz godine u godinu postaju još snažnija.

Dobro došao u Srbiju, prijatelju," navodi se na instagram profilu predsednika Vučića.