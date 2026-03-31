Sukob između administracije američkog predsednika Donalda Trampa i Vatikana, na čijem čelu se nalazi papa Lav, dodatno je eskalirao poslednjih dana zbog oštrih stavova o ratu u Iranu. Iako je poglavar Rimokatoličke crkve više puta pozivao na hitan prekid vatre, nedavno je – bez direktnog imenovanja – izneo još snažniju poruku, naglašavajući da Bog odbacuje molitve lidera koji započinju ratove i imaju „ruke pune krvi“.

Sjedinjene Američke Države i Izrael započeli su vojni sukob sa Iranom 28. februara, a situacija se dodatno zakomplikovala već prvog dana, nakon ubistva vrhovnog vođe Irana, ajatolaha Alija Hamneija, kao i velikog broja izraelskih zvaničnika. Sukob se ubrzo proširio i na druge zemlje Bliskog istoka, dok uprkos najavama o mogućem primirju, tenzije i dalje rastu.

Hegset poziva na „udar bez milosti“

Portparolka Bele kuće Kerolajn Levit, zajedno sa drugim članovima Trampove administracije, često ističe svoju hrišćansku veru. Tokom jedne konferencije za medije, rekla je da je njen tim neposredno pre obraćanja održao kratku molitvu.

Međutim, američki ministar odbrane Pit Hegset otišao je korak dalje, organizujući hrišćanske molitvene službe u Pentagonu. Tokom jedne od njih, uputio je molitvu u kojoj je tražio „ogromno nasilje protiv onih koji ne zaslužuju milost“.

„Neka svaki metak ostavi trag na neprijateljima pravednosti i naše velike nacije“, poručio je Hegset, dodatno podižući buru reakcija.

Papa: Isus nije opravdanje za rat

Papa Lav je u više navrata upozoravao na razorne posledice rata u Iranu, ističući da su vazdušni napadi neselektivni i da moraju biti zabranjeni. U svom obraćanju pred desetinama hiljada vernika na Trgu Svetog Petra, tokom proslave Cveti, jasno je poručio da se Isus ne sme koristiti kao izgovor za ratne sukobe.

„Ovo je naš Bog – Isus, Kralj mira, koji odbacuje rat. Njega niko ne može koristiti kao opravdanje za sukobe. On ne sluša molitve onih koji vode rat, već ih odbacuje, govoreći: ‘Čak i ako se mnogo molite, neću vas slušati, vaše ruke su pune krvi’“, rekao je papa.

Iako nije direktno imenovao svetske lidere, poslednjih nedelja sve otvorenije kritikuje sukob na Bliskom istoku.

„Isus se nije naoružao, nije se branio, niti je učestvovao u bilo kom ratu. On je otkrio lice Boga koji odbacuje nasilje“, poručio je poglavar Rimokatoličke crkve.

Takođe je upozorio da je više od milion ljudi zbog sukoba bilo primorano da napusti svoje domove i još jednom pozvao na dijalog i prekid neprijateljstava.

Odgovor Bele kuće: „Molitva je plemenita“

Na ove poruke reagovala je portparolka Bele kuće Kerolajn Levit, koja je naglasila da su Sjedinjene Američke Države zasnovane na judeohrišćanskim vrednostima.

„Ne vidim ništa sporno u tome što naši vojni lideri ili predsednik pozivaju narod da se moli za pripadnike vojske i sve koji služe zemlji u inostranstvu“, rekla je ona.

Dodala je da su se lideri i vojnici kroz istoriju molili u najtežim trenucima i ocenila da je to „uzvišen i plemenit čin“.

Spor i na relaciji Izrael – Crkva

Napetosti nisu zaobišle ni Izrael. Premijer Benjamin Netanjahu našao se na meti kritika nakon što je latinskom patrijarhu Jerusalima, kardinalu Pjerbatisti Picabali, bilo zabranjeno da služi misu u Crkvi Svetog groba.

Ova odluka izraelske policije izazvala je ogorčenje među brojnim saveznicima Izraela, kao i osudu visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaje Kalas.

Nakon reakcija, Netanjahu je poručio da je naložio nadležnim institucijama da se kardinalu omogući pun i nesmetan pristup svetinji.

Picabala: Bog je uz žrtve, ne uz rat

Kardinal Picabala nedavno je izneo stav koji se poklapa sa papinim porukama, naglašavajući da Bog nije na strani onih koji zloupotrebljavaju religiju za opravdanje sukoba.

„Bog je sa onima koji umiru u ratu, a ne sa onima koji koriste njegovo ime da bi opravdali nasilje. Zloupotreba Božjeg imena za bilo koji rat je jedan od najtežih grehova. Ratovi su pre svega politički i vođeni materijalnim interesima“, poručio je.

Stari sukobi: Tramp i Papa već na suprotnim stranama

Ovo nije prvi put da dolazi do tenzija između Trampove administracije i Vatikana. Početkom godine, kada su SAD pokrenule invaziju na Venecuelu i smenu predsednika Nikolasa Madura, papa Lav je pozvao na poštovanje suvereniteta te države.

Iako tada nije došlo do otvorenog sukoba, razlike u stavovima bile su očigledne. Jasno je da između Trampa i pape postoje duboka neslaganja po brojnim pitanjima, ali američki predsednik, uprkos svom prepoznatljivom stilu, u ovom slučaju izbegava direktne i oštre napade na poglavara Rimokatoličke crkve.