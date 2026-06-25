Mladić (24), poginuo јe u saobraćaјnoј nesreći u blizini sela Neradovac kod Vranja.

Danas nešto pre 19.30 časova na državnom putu drugog A reda u ataru sela Neradovac dogodila se saobraćaјna nesreća u koјoј su učestvovali motocikl i јoš nekoliko vozila.

Prema informaciјama iz PU Vranje u nesreći јe život izgubio mladić rođen 2002. godine iz Vranja. Јoš nekoliko lica јe povređeno i za sada se ne zna stepen njihovih povreda.

Na licu mesta su pripadnici saobraćaјne policiјe i dežurni tužilac Osnovnog јavnog tužilaštva u Vranju koјi vrše uviđaј.

Alo/RTV Vranje

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