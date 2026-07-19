Mladić Dragan P. (31) je poginuo, dok su A. F. i S. V. povređeni u stravičnoj eksploziji u Starčevu kod Pančeva kada se okupilo društvo u dvorištu! Navodno je jedan od njih izvadio bombu kašikaru, našalio se, a zatim je eksplozivna naprava aktivirana!

Velika tragedija dogodila se u petak oko 22 sata u dvorištu porodične kuće u Proletnjoj ulici u Starčevu kraj Pančeva. Jedna osoba je poginula, a dve su povređene. Među povređenima je mladić koji je zbog ozbiljnosti povreda prebačen u bolnicu i navodno mu je amputiran deo noge.

- Dragan P. je poginuo, dok su A. F. i S. V. povređeni. A. F. je zadobio teške povrede i hitno je prebačen iz Pančeva u Beograd, gde mu je čak amputiran deo noge i lekari se bore za njegov život. Nesretni Dragan P. je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta - navodi izvor blizak istrazi i dodaje zastrašujuće detalje:

- Okupilo se društvo u dvorištu, gde su slušali muziku i veselili se. Tada je navodno neko od njih uzeo bombu kako bi se našalio i došlo je do jake eksplozije. Geleri su čak izbušili kapiju dvorišta - kaže naš sagovornik za Alo!.

Povodom tragedije oglasio se i MUP. Jedna osoba je poginula, a dve su povređene u eksploziji u dvorištu porodične kuće u Starčevu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Kako se navodi, do eksplozije je došlo usled aktiviranja eksplozivne naprave, a povređeni su hitno prevezeni i zbrinuti u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi. Policija je odmah po prijavi obezbedila mesto događaja, dok je uviđaj u toku i obavlja se u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Pančevu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova preduzimaju sve mere i radnje iz svoje nadležnosti radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti događaja, kao i neposrednog uzroka koji je doveo do aktiviranja eksplozivne naprave, navodi se u saopštenju MUP-a.

Pojedini beogradski mediji čak navode da je do tragedije došlo jer su se mladići, kako navode, dobacivali kašikarom.

- Nastradali je mladić je rođeni Starčevac, ali je već nekoliko godina živeo u Banatskom Brestovcu. Svi su zaista bili jako dobri momci i nikome nije jasno kako je moglo tako nešto da se dogodi. Niko od njih nikada nije bio problematičan - navodi jedan od poznanika za Alo! i dodaje:

- Poginulog svi znaju, radio je čak i u pekari i bio je dobar dečko. Svi su u šoku kada su saznali da je nastradao. Inače, tu su mu i najbolji drugovi iz Starčeva, tu je odrastao - kaže poznanik.

Nastradali na proslavi rođendana?

Jedna od meštanki kaže za Alo! da je teško povređenom A. F., koji je prebačen u Beograd, dan pre bio rođendan i da postoji mogućnost da su se okupili kako bi proslavili njegov praznik.

- Priča se da su se okupili na roštilju kako bi proslavili rođendan A. F. i da je došlo do eksplozije. Neki čak pominju i eksploziju plinske boce - kaže meštanka.

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