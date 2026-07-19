Govorio je i o političkim prilikama u zemlji, poručivši da će javnost uskoro videti kako će izgledati njegova predstojeća kampanja, za koju kaže da će biti drugačija od svega do sada.

- Uskoro ćemo obilaziti prugu, opet ću ja sutra da idem malo da tek onako obilazim Ekspo, da vidim možemo li da stignemo sve, kreće uskoro unutrašnje opremanje stanova. 1500 stanova, znate li šta je to, svaki mora da bude opremljen, za sve druge - rekao je predsednik.

Plašim se ali guramo, kao buldožer, kazao je on na pitanje da li će sve biti urađeno do roka.

Kaže da postoji velika borba za opstanak među blokaderima, i dodaje da ćemo tek videti čudesa.

- Videćete šta jedni o drugima stvarno misle. I svi će da govore istinu, bar kada govore o sebi - kazao je predsednik.

Vučić je, na pitanje o odluci da ide u kampanju kao običan građanin, rekao sledeće: