Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru uhapsili su S. G. (21) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ugrožavanje javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

Kako se sumnja, S. G. je u jednom selu u okolini Bora, upravljajući vozilom marke "audi" bez vozačke dozvole, oborio maloletno lice koje je vozilo bicikl, a zatim napustio lice mesta.

Povređeno maloletno lice zbrinuto je u borskoj bolnici, gde su mu konstatovane lake telesne povrede.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Boru, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

Alo/Blic.rs

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