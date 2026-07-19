

Užas! Tinejdžer M. S., star svega 17 godina, poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u noći između petka i subote, oko dva sata posle ponoći, na magistralnom putu Užice - Požega, u mestu Gorjani.

Prema saznanjima iz izvora bliskih istrazi, maloletnik se u trenutku nesreće nalazio na kolovozu kada je na njega naleteo automobil kojim je upravljao M. G. (20) iz Požege. Od siline udara telo mladića je odbačeno, nakon čega ga je, prema istim informacijama, delimično zakačilo i drugo vozilo, iz Velike Gradiške, čiji su se putnici vraćali sa mora.

Na lice mesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći, ali je dežurni lekar mogao samo da konstatuje smrt sedamnaestogodišnjaka.

Uviđaj su izvršili pripadnici policije i zamenik Osnovnog javnog tužioca, a saobraćaj na ovoj deonici magistralnog puta bio je obustavljen oko dva sata.

Prema nezvaničnim informacijama, vozač automobila koji je prvi udario pešaka posedovao je probnu vozačku dozvolu. Da li je u trenutku nesreće upravljao vozilom u skladu sa zakonskim ograničenjima biće predmet dalje istrage.

Kako je ovaj deo magistralnog puta pokriven video-nadzorom, očekuje se da će snimci kamera pomoći u utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do ove tragične saobraćajne nesreće.

Autor: Z. G.

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