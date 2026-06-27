Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Savski venac, u saradnji sa Policijskom stanicom Novi Beograd, identifikovali su i uhapsili K. B. (34) iz Niša, po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, zbog sumnje da je u periodu od 12. maja do 17. juna na teritoriji Savskog venca izvršio više krivičnih dela teške krađe i krađe.

Kako se sumnja, on je 12. maja sa recepcije jednog hotela ukrao kovertu sa 700 evra, dok je 15. maja iz kase pekare na Bulevaru kralja Aleksandra uzeo 30.000 dinara. Takođe, 14. juna iz jednog ugostiteljskog objekta u Ulici kralja Milutina odneo je 10.000 dinara.

Postoje osnovi sumnje da je 6. juna ušao u stan tridesetosmogodišnje žene na Savskom vencu i ukrao 8.050 evra, kao i da je 17. juna u jednoj menjačnici sa pulta odneo kovertu sa 150.000 dinara koja je pripadala šezdesetdevetogodišnjoj ženi.

Osumnjičeni je uhapšen i, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu, gde mu je na predlog tužioca određen pritvor do 30 dana.

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