Muškarac iz Čačka M.C. (49) osuđen je na četiri meseca kućnog zatvora jer nije plaćao alimentaciju za svog sina koja mu je zakonski bila propisana.

On će kaznu izvršiti u prostorijama u kojima stanuje uz primenu elektronskog nadzora, s tim što ne sme napuštati prostorije u kojima stanuje osim u slučajevima propisanim zakonom koji uređuje izvršenje krivičnih sankcija.

- M. C. je osuđen zato što u periodu od 01. novembra 2024. do 16. oktobra 2025. godine, u Čačku, u uračunljivom stanju, sa direktnim umišljajem, svestan zabranjenosti svoje radnje, nije davao izdržavanje za lice koje je po zakonu dužan da izdržava, a ta dužnost je utvrđena pravnosnažnom i izvršnom presudom Osnovnog suda u Čačku, a kojom je obavezan da na ime doprinosa za izdržavanje svog sina, mesečno plaća iznos od 15.000,00 dinara, na koji način nije dao ukupan iznos od 180.000,00 dinara - navodi se u presudi u koju je agencija RINA imala uvid.

Takođe, okrivljeni se obavezuje da sudu na ime paušala plati iznos od 5.000,00 dinara u roku od 15 dana po pravnosnažnosti presude, kao i da svom sinu, na ime troškova krivičnog postupka plati ukupan iznos od 70.000,00 dinara, u roku od 15 dana, po pravnosnažnosti presude, pod pretnjom izvršenja.