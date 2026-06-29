Apelacioni sud u Novom Sudu je povećao kaznu zatvora i pravosnažno osudio pedagoškog asistenta Igor O. iz Bogojeva na kaznu zatvora od 20 godina zbog nedozvoljenih polnih radnji prema deci predškolske ustanove i dečje pornografije. Sud je preinačio prvostepenu presudu Višeg suda u Somboru kojom je on bio osuđen na kaznu zatvora od 18 godina i tri meseca i izrekao mu jedinstvenu kaznu zatvora od 20 godina, rečeno je za Tanjug u Višem sudu u Somboru.

Prvostepenom presudom Igor O. je bio osuđen za 29 krivičnih dela nedozvoljene polne radnje prema deci predškolske ustanove i jednog krivičnog dela prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju.

Sumnja se da je Igor ova krivična dela činio u kontinuitetu od leta 2022. godine do 4. maja 2023. godine prema većem broju oštećenih, odnosno dece koja su pohađala predškolsku ustanovu.

"Kada je ostajao sa decom sam slikao ih je gole, dodirivao im polni organ, čak i grizao",ispričala je jedna majka iz Odžaka. Kako dodaje, na meti pedofila bila su muška deca stara tri, četiri godine, dok je stariju decu fotografisao samo kada su musava, tokom i nakon obroka.