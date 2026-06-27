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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poručio je da je Kijev spreman za sastanke sa Rusijom na najvišem nivou radi pregovora o okončanju rata.

Zelenski ističe da i Moskva mora da pokaže spremnost i napravi korak ka nastavku mirovnih razgovora.

Rusija je izvela novu seriju napada dronovima na civilne i infrastrukturne ciljeve u Ukrajini, u blizini granice sa Rumunijom.

Rumunsko Ministarstvo nacionalne odbrane saopštilo je da su ruski napadi izvedeni u području uz rumunsku granicu.

Ruske vlasti na Krimu i u Sevastopolju proglasile su regionalno vanredno stanje zbog ekonomskih problema.

Ukrajinski puk "KRAKEN" upozorio je da bi Ukrajina mogla da gađa "centre donošenja odluka" u Belorusiji ukoliko Rusija pokrene novu ofanzivu preko beloruske teritorije.

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Desetoro povređeno u napadu dronom na Volgograd, oštećena fabrika

Deset osoba je povređeno, a proizvodni pogoni jednog preduzeća oštećeni su u napadu dronom na Volgograd, saopštio je jutros guverner Volgogradske oblasti Andrej Bočarov. Prema nepotvrđenim navodima, Ukrajina je napala i dalekometnom raketom "Flamingo".

Prema njegovim rečima, oštećen je deo fabrike u Krasnooktjabrskom okrugu, dok su svi povređeni prevezeni u zdravstvene ustanove radi procene težine povreda, preneo je Interfaks. "Lekari su prvobitno saopštili da nema životno ugroženih", naveo je Bočarov.

OVA objavljuje fotografije posledica napada na benzinsku pumpu u Zaporožju

U međuvremenu, građani Sumija pišu da i oni imaju problema na benzinskim pumpama, navodi Oblasna vojna administracija.

Zelenski: Ukrajina spremna za sastanke, Rusija mora da napravi korak ka miru

Ukrajina je izrazila spremnost za moguće sastanke na nivou rukovodstva sa Rusijom i razgovore o okončanju rata, ali i Moskva mora da napravi korak ka tome, izjavio je sinoć ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

On je rekao da je Ukrajina dala predloge ključnim partnerima, kao i da smatra da je moguć kraj rata, navodeći da Rusija mora da napravi korak ka miru, preneo je Ukrinform.

"Ukrajinski vojnici svakodnevno dokazuju moć ukrajinske preciznosti", istakao je Zelenski u video obraćanju.

Putin i Lukašenko razgovarali u Valdaju o ekonomiji i bezbednosti

Predsednici Rusije i Belorusije, Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko, sastali su se danas u rezidenciji ruskog predsednika u Valdaju, gde su u razgovoru iza zatvorenih vrata razmatrali pitanja od značaja za Saveznu državu Rusije i Belorusije, ekonomsku saradnju i regionalnu bezbednost.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da su na dnevnom redu sastanka teme koje se odnose na funkcionisanje Savezne države, trgovinsko-ekonomsku saradnju i pitanja regionalne bezbednosti, preneo je Sputnjik.

Prema njegovim rečima, razgovori dvojice predsednika mogli bi da budu nastavljeni i u subotu.

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