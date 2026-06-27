Tokom jučerašnjeg dana došlo je do teške saobraćajne nezgode u Ulici vojvode Stepe u Čačku kada je žena koja je upravljala putničkim automobilom izgubila kontrolu, sletela sa puta i udarila u ugostiteljski objekat.

U međuvremenu se pojavio i snimak na kome se vide posledice nemilog događaja.

Kako za RINU kaže jedan od očevidaca, žena je iznenada izgubila kontrolu nad vozilom, prešla u suprotnu traku i udarila u ugostiteljski objekat koji se nalazi uz trotoar.

- Na svu sreću, nije udarila u stolove za kojima su sedeli gosti. Mogla je da se dogodi velika tragedija - rekao je očevidac.

U nezgodi nije bilo povređenih, ali je pričinjena veća materijalna šteta na automobilu i lokalu. Policija je obavila uviđaj, a istraga će utvrditi da li je ženi vozaču pozlilo ili je do nezgode došlo iz drugog razloga.

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