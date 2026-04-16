U naselju Kisač u Novom Sadu požar je zahvatio kuću. DVD Kisač izašlo je na intervenciju po dojavi u 14.14 časova, objavilo je ovo vatrogasno društvo.

Na lice mesta upućeno je jedno navalno vozilo i jedna auto-cisterna sa ukupno pet vatrogasaca. Tokom intervencije utrošeno je oko 5 m³ vode.

Požar je uspešno lokalizovan i ugašen sa dva mlaza, uz sadejstvo VSB Novi Sad.

Kako se saznaje, u požaru nije bilo povređenih, a brzom intervencijom vatrogasaca spaseni su psi. Naime, pregledom objekta, u jednoj prostoriji pronađeno je nekoliko kučića koji su bezbedno evakuisani.

