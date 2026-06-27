Medvedev je, nakon što su poljske vlasti najavile sudski spor za zgradu bivšeg Generalnog konzulata Rusije u Gdanjsku, ocenio da je to pokušaj da se "izbalansira situacija" nakon oduzimanja državnih odlikovanja, kako je naveo, "banderovskim pomagačima", dodajući da je, prema njegovim rečima, besmisleno razgovarati sa "poljskim proždrljivcima" o diplomatskom imunitetu državne imovine, preneo je TASS.

"Podsećam one koji prisvajaju tuđu imovinu da je sadašnja rezidencija poljskog predsednika, palata Belveder, izgrađena novcem ruske carske blagajne. Da, to je ruski novac. Zato bi naša zemlja trebalo da razmotri podnošenje tužbe za oduzimanje palate iz nezakonitog poseda novouspostavljene Republike Poljske (rei vindicatio)", napisao je Medvedev na društvenoj mreži Maks.

Prethodno je predstavnik Državnog pravobranilaštva Poljske, koje zastupa interese države pred sudovima, izjavio za list "Fakt" da je ta institucija podnela tužbu radi utvrđivanja prava svojine nad zgradom bivšeg Generalnog konzulata Rusije u Gdanjsku.

Generalni konzulat Rusije u Gdanjsku zatvoren je krajem decembra 2025. godine odlukom ministra spoljnih poslova Poljske Radoslava Sikorskog.

Nakon toga, poljske vlasti pokrenule su postupke za preuzimanje zgrade, koja je u vlasništvu Ruske Federacije.

Prema stavu Varšave, vlasništvo nad objektom prešlo je na Poljsku nakon raspada Sovjetskog Saveza.