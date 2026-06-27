Dvadesetosmogodišnji mladić utopio se u jezeru Jarun u Zagrebu, saopštila je danas zagrebačka policija.

Mladić je 26. juna oko 22 sata skočio u vodu, ali više nije izronio. Telo su uočili poznanici i građani koji su ga izvukli na obalu, te pozvali Hitnu pomoć, ali mladiću nije bilo spasa.

Iz policije su savetovali građanima da u vodu uvek ulaze postepeno da bi se prilagodili temperaturi jer nagli ulazak može da izazove šok, te da ne skaču u vodu nepoznate dubine zbog opasnosti od teških povreda.

Na Jarunu je i u utorak, 23. juna, pronađeno telo, ali nisu uočeni tragovi koji bi upućivali da je smrt nastupila kao posledica krivičnog dela.

Alo/Nezavisne

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