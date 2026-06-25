Sud Bosne i Hercegovine u četvrtak je potvrdio optužnicu za organizovani kriminal kojom Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti Zdravka Šagolja, bivšeg oficira Hrvatskog veća odbrane (HVO), za ilegalnu trgovinu drogom, uključujući pokušaj šverca velike pošiljke kokaina iz Južne Amerike preko luke Ploče.

Šagolj (70) je već u maju osuđen na šest godina zatvora od strane Suda Bosne i Hercegovine, kada je proglašen krivim za šverc oružja, a sada će se suočiti sa novim suđenjem po drugoj optužnici.

Kako je objašnjeno iz sedišta Suda BiH u Sarajevu, nakon potvrđivanja nove optužnice, Šagolj se sada tereti da je bio član organizovane kriminalne grupe koja je delovala prvo na teritoriji BiH i Srbije, a zatim na teritoriji Grčke, Slovačke, Hrvatske i Ekvadora, od oktobra 2019. do kraja marta 2021. godine.

Članovi te grupe organizovali su ilegalnu trgovinu kokainom i preprodaju te droge, koju su nabavljali na teritoriji Ekvadora, a zatim stavljali na ilegalno tržište u BiH, Srbiji i zemljama Evropske unije.

Pri tome su koristili specijalno podešene telefone sa instaliranom aplikacijom Skaj, prilagođenom zaštićenoj komunikaciji, koja je naknadno razbijena u velikoj međunarodnoj policijskoj operaciji.

Šagolj je koordinirao pokušaj šverca droge skrivene u kontejnerima za voće koji su u Ploče stigli brodom iz Ekvadora preko Pireja u Grčkoj i pokušao je da poveže organizatore kriminalne grupe i carinika u Pločama kako bi mogao da propusti pošiljke bez carinskog nadzora.

Na osnovu međunarodne policijske saradnje, pošiljka koja je sadržala više od 500 kilograma kokaina otkrivena je i zaplenjena po dolasku u luku Ploče 19. marta 2021. godine.

Procenjena vrednost zaplenjene droge na ilegalnom tržištu droga u to vreme bila je oko 20 miliona evra, a na ulici bi u preprodaji dostigla oko 50 miliona evra.