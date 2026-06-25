U Novom Pazaru danas je došlo do nesreće na gradilištu koje se nalazi na uglu ulica Kej skopskih žrtava i Palih boraca, kada je jedan građevinski radnik pao sa objekta u izgradnji.

Nesreća se dogodila oko 13.30 časova, nakon čega su na lice mesta brzo stigle ekipe Hitne pomoći koje su povređenom pružile prvu medicinsku pomoć i transportovale ga u zdravstvenu ustanovu.

Kako se saznaje, reč je o radniku iz Turske koji je angažovan na izgradnji stambeno-poslovnog objekta. Prema poslednjim informacijama, njegovo zdravstveno stanje je stabilno, ali se i dalje nalazi pod stalnim nadzorom lekara koji prate njegovo stanje i obavljaju dodatne preglede kako bi utvrdili težinu zadobijenih povreda.

Zasad nisu poznate okolnosti koje su dovele do pada, niti da li je reč o nesrećnom slučaju ili eventualnom propustu u primeni mera zaštite na radu. Očekuje se da će nadležne službe obaviti uviđaj i utvrditi sve činjenice vezane za ovaj događaj.

Alo/Sandžak Danas

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