Italijanska državljanka (26) teško je povređena juče prilikom skoka sa stene na rtu Kamenjak kod Istre. Devojka je skakala s visine od oko osam metara, ali je pri padu završila u plićaku, izvestila je policija.

Nesreća se dogodila oko 13 sati kada je 26-godišnjakinja skakala sa izrazito strme stene. U jednom trenutku je izgubila smer skoka i leđima udarila o morsku površinu u plitkom delu. Drugi kupači pružili su joj prvu pomoć do dolaska Hitne pomoći, koja ju je prevezla u pulsku bolnicu. Tamo je utvrđeno da je zadobila teške telesne povrede.

Kako bi se izbegle ovakve nesreće, Policijska uprava istarska upozorava građane i turiste da budu oprezni prilikom skakanja u more. Upozoreno je da se ne skače u vodu s velikih visina na mestima gde se ne zna tačna dubina. Policija takođe ne preporučuje skakanje sa stena i drugih lokacija koje nisu uređene kao skakaonice ili je na njima skakanje zabranjeno.

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