U bolnici Mostar juče je preminuo 15-godišnji mladić iz okoline Metkovića, nakon što je zadobio po život opasne povrede glave u teškoj nesreći koja se dogodila u utorak.

Doktori su se danima borili za njegov život, ali povrede su, nažalost, bile preteške.

Nesreća se dogodila kada se grupa dece igrala u blizini vodovodnog kanala.

Jedno dete je na druženje došlo električnim trotinetom, nakon čega su se dečaci izmenjivali u vožnji. Kada je red došao na 15-godišnjaka, stao je na trotinet, no ubrzo je izgubio kontrolu, pao i glavom snažno udario o asfalt.

Kako se nezvanično saznaje, trotinet kojim je upravljao nesrećni mladić bio je znatno veće snage nego što je to zakonom dopušteno za takvu vrstu vozila.

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