Veće Višeg suda u Podgorici potvrdilo je optužnicu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) protiv Bobana Milića zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i ubistvo Adisa Spahića, Damira Hodžića i Mila Radulovića, zvanog Kapetan.

Time se Milić pridružio podužoj listi optuženih kojima se već sudi za likvidacije Hodžića, Spahića i Radulovića.

Kako je saopšteno iz Specijalnog državnog tužilaštva, optužnica je podignuta 10. marta, a potvrđena je rešenjem Veća Višeg suda u Podgorici od 11. juna.

Milića terete za stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

– Predmet optužnice je lišenje života oštećenih A.S. i D.H., i otmica i lišenje života oštećenog M.R., od strane kriminalne organizacije čiji pripadnik je i optuženi, u drugoj polovini 2020. godine, na teritoriji opštine Danilovgrad, navodi se u saopštenju SDT-a.

Pripadnik "škaljarskog klana" Damir Hodžić i njegov zet Adis Spahić, koji nije imao kriminalni dosije, ubijeni su 14. oktobra 2020. godine u Spužu. Njihova tela do danas nisu pronađena. Visokopozicionirani član "škaljarskog klana" Mile Radulović istog dana je otet, a prema navodima iz opštužnice, likvidiran je nakon dvomesečnog mučenja i iznuđivanja informacija o "škaljarcima". Sumnja se da je njegovo telo spaljeno na Lovćenu.

– Radoje Zvicer je kao organizator, u vremenu između kraja jula i druge polovine avgusta 2020. godine, okrivljenima Radoju Živkoviću, Milanu Vujotiću, Draganu Kneževiću, Marku Miljkoviću i Veljku Belivuku, naredio da se pronađu i u pogodnoj prilici otmu, a zatim na podmukao način, iz bezobzirne osvete, niskih pobuda – netrpeljivosti i mržnje i radi uspostavljanja prevlasti, liše života pripadnici suprotstavljene kriminalne organizacije, Milo Radulović i Damir Hodžić, navodi se u optužnici SDT-a.

Na optužnici se, pored Zvicera, Živkovića, Vujotića, Kneževića, Miljkovića i Belivuka, nalaze se i Marko Miljković, Ratko Živković, Nebojša Janković, Stevan Kraljević, Slobodan Kašćelan, Nenad Kaluđerović, Darko Prelević, Davor Perović, Blagoje Gašić, Dejan Gašić, Nikša Perović, Miloš Radonjić, Vladimir Vučković, Petar Đurović, Rade Garović, Mersudin Čolaković, Marko Kilibarda, Aleksandar Paunović, Nikola Spasojević, Radovan Mujović, Milan Knežević, Aleksandar Dragićević, Zoran Kažić, Aleksandar Ljumović, Borko i Bojan Bešović.