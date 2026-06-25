Prava drama odigrala se u kanjonu Nevidio, kod Šavnika u Crnoj Gori. Državljanin Hrvatske se povredio tokom ture kroz kanjon, a na lice mesta su odmah upućeni spasioci.

Spasilačku akciju su uspešno završili pripadnici Gorske službe spašavanja Crne Gore, a koja je pokrenuta nakon poziva za pomoć upućenog putem OKC 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a.

Tokom prolaska kroz kanjon, državljanin Hrvatske zadobio je povredu noge.

- Pripadnici Gorske službe spašavanja pružili su povređenom licu prvu pomoć na terenu, nakon čega je izvršena njegova evakuacija iz kanjona - potvrđeno je za RINU u GSS Crne Gore.

Nakon uspešno sprovedene akcije, povređeni je transportovan i predat ekipi Hitne medicinske pomoći na dalje zbrinjavanje.

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