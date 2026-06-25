Predsednik Foruma srednjih stručnih škola Milorad Antić upozorava da ovakvi rezultati ne smeju biti ignorisani i da je neophodno utvrditi zbog čega učenici pokazuju sve slabija postignuća na proverama znanja.

Rezultati ovogodišnjeg završnog ispita pokazali su zabrinjavajući pad znanja iz maternjeg jezika među osmaci­ma. Prosečan broj poena na testu bio je niži nego prethodne godine.

Pad rezultata

"Prosek bodova na ovogodišnjem testu iz maternjeg jezika (srpski i osam jezika nacionalnih manjina) iznosi 10,67 poena, što je za 0,88 poena manje u odnosu na prošlu školsku godinu. Ovakav pad rezultata ne sme se ignorisati. Umesto traženja opravdanja, potrebno je otvoreno govoriti o uzrocima i preuzeti odgovornost. Svi učesnici obrazovnog sistema moraju se zapitati zbog čega rezultati iz godine u godinu pokazuju zabrinjavajuće trendove," naglasio je Antić.

Posebno zabrinjava činjenica, navodi Antić, da se nedovoljno insistira na razmišljanju, kritičkom promišljanju i razvoju funkcionalne pismenosti učenika.

"Ukoliko učenici tokom školovanja ostvaruju visoke ocene, a rezultati na završnim ispitima pokazuju niži nivo znanja, neophodno je preispitati i sadržaj nastave i način provere znanja. Potrebno je razmotriti da li je obim gradiva prilagođen mogućnostima učenika, ali i da li su kriterijumi ocenjivanja ujednačeni među školama. Provere znanja i testovi na nivou stručnih veća mogli bi da doprinesu usaglašavanju kriterijuma i objektivnijem vrednovanju postignuća učenika," kaže Antić.

Da li ocene odgovaraju stvarnom znanju učenika?

Prema njegovim rečima, sve češće se postavlja pitanje da li su odlične ocene postale previše česte i da li odgovaraju stvarnom znanju učenika.

"U interesu učenika, roditelja i društva u celini, neophodno je utvrditi gde nastaju propusti i preduzeti konkretne mere za unapređenje kvaliteta nastave, objektivnosti ocenjivanja i stvarnog znanja učenika. Zadovoljstvo svih učesnika u procesu ne može biti cilj samo po sebi. Cilj mora biti kvalitetno obrazovanje i znanje koje će učenicima omogućiti uspešno dalje školovanje i život. Zato o ovom problemu ne smemo ćutati, već ga moramo ozbiljno analizirati i rešavati," zaključio je Antić.