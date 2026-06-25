Jedan muškarac uhapšen je pre dva dana zbog sumnje da je počinio tešku krađu, ukravši nekoliko jaganjaca u selu Pirane, kod Prizrena.

Osumnjičeni D. T. (62) iz sela Donja Srbica kod Prizrena identifikovan je i lociran 23. juna, a sumnjiči se da je 14. juna u selu Pirane ukrao nekoliko jaganjaca u vrednosti od oko 1.000 evra, koje je potom prodao različitim licima.

Po nalogu tužioca određeno mu je policijsko zadržavanje do 48 sati, a protiv njega je podneta krivična prijava.

U nastavku istrage, navode dalje, juče, 24. juna policijski istražitelji pronašli su tri ukradena jaganjca u dvorištu jedne kuće u selu Donja Srbica.

Nakon sprovedenih zakonskih procedura, pronađeni jaganjci vraćeni su njihovom vlasniku.

Istraga se nastavlja sa ciljem identifikacije drugih osoba koje bi mogle biti umešane u ovaj slučaj.

Alo/Kossev

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