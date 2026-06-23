Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Velikom Gradištu uhapsili su N. M. (25) iz okoline tog mesta, nakon što su u pretresu njegovog domaćinstva pronađene opojne droge.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave u Požarevcu, on se sumnjiči za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je pronašla tri kese sa oko 974 grama marihuane, kao i jednu plastičnu kutiju sa oko 492 grama amfetamina. Takođe je zaplenjena i vagica za precizno merenje.

Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu.