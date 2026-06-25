Jedna žena je poginula kada se u francuskom mondenskom letovalištu Bijaricu urušio deo litice, dok se jedan muškarac koji je ronio vodi kao nestao.

Telo žene pronašli su spasioci, nakon što se veliki deo litice urušio u more u blizini svetionika Bijaric u sredu uveče, prenosi BFM.

Prema prvim izveštajima, tri ronioca su se nalazila u podnožju litice u trenutku katastrofe, koja se dogodila oko 20.20 sati, a pronađena žena je bila jedan od njih.

Jedini ronilac koji je pronađen nema povrede, ali je u stanju šoka, navodi se.

Lokalne vlasti saopštile su da je područje zatvoreno "do daljeg".

- Buka je bila zaista neverovatna. Bilo je potpuno tiho, a onda smo odjednom čuli nešto što je zvučalo kao udar groma. Nakon toga je usledio ogroman talas. Mnogo je ljudi plivalo uz (liticu) jer je bila oseka - naveli su svedoci.

Alo/Blic

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