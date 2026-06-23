Incident se dogodio u ponedeljak oko 19.15 časova.
Policijska uprava dodala je da je povređenom detetu pružena lekarska pomoć u Kliničko-bolničkom centru Zagreb, gde su utvrđene lakše povrede.
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Muškarac (65) iz Zagreba priveden je nakon što je, posle verbalnog sukoba, ispalio nekoliko dijabola prema troje dece, od kojih je jedno lakše povređeno
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