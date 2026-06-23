



Muškarac iz Zagreba star 65 godina pucao je na troje dece iz vazdušne puške , nakon čega ga je policija privela na ispitivanje.

Kako je navela Zagrebačka policijska uprava, incident se dogodio kada je muškarac, posle verbalnog sukoba, ispalio nekoliko takozvanih "dijabola" prema deci, prenosi Hina.





Jedno dete pogođeno je u predelu noge, a drugo dvoje nisu povređeni.



Incident se dogodio u ponedeljak oko 19.15 časova.



Policijska uprava dodala je da je povređenom detetu pružena lekarska pomoć u Kliničko-bolničkom centru Zagreb, gde su utvrđene lakše povrede.



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