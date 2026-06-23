Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instragam nalogu povodom veliog skupa "Srbija, jedna porodica" koji će biti održan 27. juna u Beogradu.

- Najvažnije je kako idemo u budućnost. U budućnost moramo da idemo svi zajedno, ujedinjeni, a ne podeljeni kako su neki želeli da nas podele, da nam podele porodice, da nam podele društvo, da nam podele državu na kraju. To je ono protiv čega se borimo i to je ono što moramo da pobedimo - saopštio je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić je istakao i da budućnost se ne čeka, budućnost se gradi!

Podsetimo, poseban deo programa biće interaktivna zona u kojoj će građani imati priliku da aktivno učestvuju i iskažu svoje mišljenje o prioritetima za budući razvoj Srbije.

Ispred Skupštine Srbije biće postavljene glasačke kutije, a građanima će biti ponuđena lista od deset tema koje se odnose na različite oblasti razvoja zemlje.

Zadatak učesnika biće da odaberu pet tema koje smatraju najvažnijim, a zatim svoj izbor ubace u posebno pripremljene kutije.

Cilj ovog dela programa je potpuno jasan, građani nisu samo posmatrači, već aktivni učesnici događaja i u svojim rukama drže budućnost svoje Srbije.

Pored interaktivnog glasanja, građane očekuju i brojni zanimljivi sadržaji, dečiji i porodični program, tehnološke atrakcije i roboti, do koncerta i nastupa najvećih srpskih zvezda.

Koje velike zvezde će nastupiti 27. juna možete pročitati u našoj posebnoj vesti OVDE.

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