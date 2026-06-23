Čačak je i dalje u šoku zbog zločina koji se u subotu uveče dogodio na Gradskoj plaži, kada je, prema sumnjama istrage, tokom sukoba dvojice mladića život izgubio devetnaestogodišnji Kosta V. Njegov poznanik Ognjen O. (20) je ubrzo uhapšen.

Nastradali mladić zadobio je teške povrede od kojih je ubrzo preminuo. Prema saznanjima, uboden je nožem s leđa, ispod rebarnog luka.

– Proboden je sečivom neposredno pored kičme – rekao je sagovornik Kurira.

Jedan stanovnik Čačka izjavio je:



– Ovakav zločin nije smeo da se dogodi. Ceo grad je u šoku, a posebno nas pogađa što su u pitanju veoma mladi ljudi. Od jutra se priča samo o ovom slučaju. Gradska plaža je mesto gde se okupljaju porodice i mladi, pa je šok još veći jer niko nije očekivao da će se ovako nešto dogoditi na jednom od najposećenijih mesta u gradu.

Kako kažu meštani, za osumnjičenog Ognjena retko ko ima reči hvale.

– Mladić je veoma problematičan, po gradu se priča da odavno koristi narkotike. Očigledno je da su se dobro poznavali, jer je svađa dugo trajala. Pitanje je šta se tačno dogodilo između njih kada je rasprava prerasla u sukob sa smrtnim ishodom.

Prema dosadašnjim informacijama, kobnom događaju prethodila je verbalna rasprava koja je ubrzo prerasla u fizički obračun. Tokom sukoba osumnjičeni je izvadio nož i naneo smrtonosne povrede mladiću, nakon čega je pobegao sa mesta događaja.

Zbog sumnje da je počinio ubistvo, uhapšen je Ognjen O. (20) iz Čačka. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva određeno mu je zadržavanje do 48 časova.

– Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku uhapsili su O. O. (20) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo. Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Čačku, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu – saopštila je policija.

Na parkingu kod Gradske plaže juče su i dalje bili vidljivi tragovi krvi na asfaltu, dok je medicinski materijal ostao nakon intervencije Hitne pomoći, svedočeći o dramatičnoj borbi za život mladića.

Jedan od očevidaca ispričao je da se sve odigralo veoma brzo:

– Najpre su se verbalno sukobili. Delovalo je da će se situacija smiriti, ali je potom došlo do fizičkog obračuna. U jednom trenutku izvađen je nož i sve se završilo tragedijom. Napadač je potom pobegao.

Podsetimo, osumnjičeni Ognjen O. tereti se za krivično delo ubistvo. Nakon isteka policijskog zadržavanja biće priveden nadležnom tužilaštvu, koje će odlučiti o daljim koracima u postupku.

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