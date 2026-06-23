Prava drama odigrala se juče popodne na Karaburmi, kada je policija nakon potere ulicama naselja uhapsila E. M. (24), za kojim je, prema nezvaničnim informacijama, bilo raspisano čak 15 potraga zbog različitih krivičnih dela.

Sve je počelo oko 14 časova u Ulici Marijane Gregoran, gde je saobraćajna patrola uočila automobil marke „Pežo 307“ splitskih registarskih oznaka. Kako se navodi, vozač je nepropisno preticao kolonu vozila i potom prošao kroz crveno svetlo na raskrsnici sa Ulicom Vojvode Micka Krstića.

Policajci su pokušali da ga zaustave, ali se vozač oglušio o naređenje i nastavio bekstvo. Tokom potere skrenuo je u Ulicu Patrisa Lumumbe, gde je, prema navodima, izgubio kontrolu nad vozilom i udario u „reno“ kojim je upravljala dvadesetogodišnja devojka.

Nakon sudara osumnjičeni je napustio vozilo i pokušao da pobegne pešice, ali su ga policijski službenici ubrzo sustigli i uhapsili.

Proverom identiteta utvrđeno je da je reč o E. M. (24), osobi poznatoj policiji, za kojom je u trenutku hapšenja bilo raspisano 15 potraga.

Prema prvim informacijama, u saobraćajnoj nezgodi nije bilo teže povređenih, dok je na vozilima pričinjena značajna materijalna šteta.

Protiv osumnjičenog biće podnete odgovarajuće krivične i prekršajne prijave.

Telegraf