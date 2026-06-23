Bračni par Jakubovski Maksim i Jakubovski Ekaterina osuđeni su juče u podgoričkom Višem sudu zbog pranja novca, a Maksim je proglašen krivim i zbog falsifikovanja isprave.

U ponovljenom postupku presudu im je izrekao sudija Zoran Radović, koji je Maksima Jakubovskog osudio na jedinstvenu kaznu zatvora od dve godine i deset meseci, dok je njegovoj supruzi dosudio šest meseci kućnog zatvora.

U saopštenju Višeg suda piše da je u njihovom Specijalnom odeljenju objavljena presuda kojom su optuženi oglašeni krivim za krivično delo pranje novca, odnosno falsifikovanje isprave.

Pojašnjeno je da je Maksimu Jakubovskom za pranje novca određena kazna zatvora u trajanju od dve godine i šest meseci, a za krivično delo falsifikovanje isprave kazna zatvora u trajanju od šest meseci.

“Nakon čega je optuženog osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od dve godine i 10 deset meseci, u koju mu se uračunava vreme provedeno u pritvoru. Na osnovu člana 75 Krivičnog zakonika Crne Gore, optuženom I.M. je izrečena mera bezbednosti - oduzimanje predmeta i to platnih kartica, koje su upotrebljene za izvršenje krivičnog dela, kao i oduzimanje lične karte”, piše u saopštenju.

Dodaje se da je Ekaterina Jakubovska za krivično delo pranje novca osuđena na kaznu zatvora u trajanju od šest meseci:

“Koja će se izvršiti tako što će je izdržavati u prostorijama u kojima stanuje. Na osnovu člana 268 stav 7 Krivičnog zakonika Crne Gore, od optužene I. E. je oduzet stambeni prostor površine 80m2, stambeni objekat - kuća površine 200m2 i 397m2 placa, te putničko motorno vozilo marke ‘Hyndai’, dok je od optuženog I. M. oduzet novac u iznosu od 2.720,00 evra”, piše u saopštenju.

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