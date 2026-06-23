Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je građane na novi oblik fišing prevare koji se širi putem SMS poruka, a čiji je cilj krađa ličnih i finansijskih podataka.

Građanima stižu poruke u kojima se pošiljalac lažno predstavlja kao Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO), uz navode da je zdravstvena kartica „istekla“ i da je potrebno hitno izvršiti njenu obnovu ili podneti zahtev za novu.

Poruke sadrže link ka lažnoj internet stranici i pozivaju korisnike da unesu lične podatke, čime se pokušava neovlašćen pristup informacijama i potencijalna finansijska zloupotreba.

Iz MUP-a navode da prevaru odaju tipični znakovi: poruke sa sumnjivih ili stranih brojeva, linkovi ka nezvaničnim stranicama, insistiranje na hitnosti i traženje osetljivih podataka poput brojeva kartica ili lozinki.

Građanima se savetuje da ne otvaraju sumnjive linkove, ne odgovaraju na poruke i ne unose lične podatke. Zvanične informacije treba proveravati isključivo preko zvaničnih sajtova i kanala institucija.

Ukoliko su podaci već uneti, preporučuje se hitna promena lozinki, kontaktiranje banke i prijava incidenta. Sumnjive poruke mogu se prijaviti putem platforme „Sajber straža“ na sajberstraza.gov.rs.