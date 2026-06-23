Ipak, postoji nekoliko jednostavnih znakova koji mogu znatno povećati šansu da izaberete onu pravu.

Mnogi se i dalje oslanjaju samo na kucanje po kori, ali stručnjaci ističu da to nije dovoljno. Za slatku i sočnu lubenicu treba obratiti pažnju na više detalja istovremeno.

Jedan od najvažnijih pokazatelja je mrlja na kori, odnosno deo na kojem je lubenica ležala tokom rasta. Ako je ta mrlja bela ili veoma svetla, to često znači da plod nije dovoljno sazreo. Idealna lubenica ima žućkastu, kremastu ili tamnije žutu mrlju, što ukazuje na duže sazrevanje na zemlji.

Važna je i tekstura kore. Previše sjajna površina može biti znak da lubenica još nije potpuno zrela. Zrela lubenica obično ima mat, blago voštani izgled, koji deluje manje „upadljivo“, ali često znači bolji ukus.

Na kori treba obratiti pažnju i na šare. Jasne i izražene pruge, sa kontrastom između tamnozelene i svetlijih delova, obično su dobar znak. Ponekad se na površini mogu videti i smećkaste, mrežaste linije, koje neki povezuju sa slađim plodom.

Težina je još jedan jednostavan, ali efikasan test. Kada birate između nekoliko lubenica slične veličine, ona koja je teža najčešće sadrži više vode i ima veću šansu da bude sočna. Lakši plodovi često mogu biti suvlji ili brašnasti.

Oblik takođe igra ulogu. Pravilno okrugle ili ovalne lubenice bez udubljenja i nepravilnosti obično su ravnomernije rasle, što može uticati i na ukus.

Ne treba zaboraviti ni peteljku. Suva i smežurana peteljka obično ukazuje na to da je lubenica ubrana u pravom trenutku. S druge strane, zelena i sveža peteljka može značiti da je ubrana prerano.

Kucanje po lubenici može biti dodatna provera – zrela lubenica daje dublji, šuplji zvuk, dok tup ton često ukazuje na slabiji kvalitet. Ipak, najbolji rezultati dolaze kada se kombinuju svi ovi znaci zajedno.

Zato sledeći put na pijaci ili u prodavnici nemojte birati nasumično. Obratite pažnju na boju mrlje, izgled kore, težinu, oblik i peteljku – i mnogo su veće šanse da kući donesete lubenicu koja je slatka, crvena i puna soka.