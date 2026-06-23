U intervjuu za Dnevni list Danas reditelj Vladimir Paskaljević kaže: "Treba reći da kreature iz bosanskog rata tvore kriminalno jezgro odbrane Ćacilenda, i imam utisak da će morati nešto drastično da se desi da bi narod počeo da povezuje dva i dva". Najava "drastičnih" dešavanja tema su koju je analizirao Uroš Piper.

- Ovo vam govori čovek koji je navodno intelektualac, koji bi trebalo da bude krem de la krem društva, a upućuje pretnje. Ima utisak da bi trebalo, da bi moglo nešto drastično, to jest moralo nešto drastično da se desi. A šta drastično, Paskaljeviću? Hoćete li pokušati oružani napad negde? Hoćete li tući ljude na ulici, kao što su neki drugi blokaderi već više puta pretili - pita Piper.

Istovremeno, navodi Piper, pitanje je da li to reditelj najavio da će hiljade ljudi ostati bez posla.

- To je ono što vam oni nude. Vi nećete ni u jednom od intervjua koje oni daju, u Šolakovim nekadašnjim medijima, da čujete: "Mi nudimo ekonomski ovo drugačije u odnosu na sadašnju vlast. Mi smatramo da oko visokog obrazovanja treba ovo uraditi. Mi mislimo da bi i minimalac trebalo ovoliko da bude. Po pitanju spoljne politike, ovo je dobro, ali bismo mi ovo promenili". Ne, ne. Oni nude nešto drastično da se desi - ocenjuje Piper.

Ono što Paskaljević zagovara, po Piperovim rečima jeste sledeće:

- Da se udari pesnica u lice, da se išutiraju stari ljudi na ulici i da se izbace deca iz vrtića. E, to je ono što blokaderi uvek i stalno i jedino nude. Ali narod to vidi, slede izbori i narod će ih poslati na smetalište političke istorije vrlo brzo.