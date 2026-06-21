Pripadnici Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije uhapsili su D. N. (52) i M. K. (59) iz Bačka Palanka zbog sumnje da su prevarili 77-godišnju ženu, predstavljajući se kao osobe koje pružaju usluge skidanja crne magije.

Kako je saopšteno iz Policijska uprava Novi Sad, osumnjičeni su putem sajta „vidovita-maria.com“ oglašavali usluge navodnog uklanjanja crne magije i rešavanja životnih problema.

Sumnja se da su doveli i održavali u zabludi 77-godišnju ženu, uveravajući je da mogu da joj pomognu u rešavanju porodičnih zdravstvenih problema. Za svoje navodne usluge od nje su, kako se sumnja, tražili i uzeli novac i nakit ukupne vrednosti oko šest miliona dinara.

Tokom pretresa kuće u Bačkoj Palanci policija je pronašla više komada različitog nakita, kao i potvrde o prijemu novca od više osoba, što će biti predmet dalje istrage.

Protiv osumnjičenih je podneta krivična prijava zbog sumnje da su izvršili krivično delo prevara. Određeno im je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu.