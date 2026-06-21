U koloni vozila na graničnom prelazu Evzoni danas se odigrala prava drama, nakon što je jednom muškarcu iz Srbije iznenada pozlilo dok je čekao da pređe granicu.

Informacija je objavljena u Fejsbuk grupi „Grčka info“, gde su očevici naveli da je muškarac star oko 60 godina izgubio svest za volanom.

- U koloni na izlazu iz Grčke čoveku oko 60 godina pozlilo je, izgubio je svest i blago udario vozilo ispred sebe. Zvali smo Hitnu pomoć. Hvala ljudima koji su ga primili u svoje vozilo - navodi se u objavi.

Prema rečima očevidaca, građani koji su se zatekli u koloni odmah su reagovali i pružili pomoć muškarcu do dolaska medicinskih ekipa.

Za sada nema zvaničnih informacija o njegovom zdravstvenom stanju, niti o tome da li je nakon ukazane pomoći prevezen u zdravstvenu ustanovu.

Objava je izazvala brojne reakcije članova grupe, koji su poželeli brz oporavak muškarcu i pohvalili ljude koji su bez oklevanja pritekli u pomoć.