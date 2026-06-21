Jerinić je podsetio da je Srbija 21. juna 2023. godine u Parizu izabrana za domaćina specijalizovane izložbe Ekspo 2027 u izuzetno snažnoj međunarodnoj konkurenciji, u kojoj su učestvovali kandidati iz Sjedinjenih Američkih Država, Tajlanda, Argentine i Španije.

„Pre tačno tri godine u Parizu smo dobili poverenje da organizujemo sledeću specijalizovanu Ekspo izložbu. Bila je to zaista žestoka konkurencija. Sa nama su se takmičile Amerika, Tajland, Argentina i Španija, a Španija je u jednom trenutku u javnosti već gotovo nezvanično bila proglašavana za favorita. Ipak, Srbija je uložila veliki trud, veliku želju i veliki rad. Uspeli smo da ubedimo delegate da imamo ozbiljan projekat, dobru viziju i zemlju koja je spremna da goste iz celog sveta dočeka raširenih ruku“, rekao je Jerinić. On je istakao da pobeda u Parizu nije bila samo velika diplomatska i organizaciona vest, već početak jednog od najzahtevnijih razvojnih projekata u savremenoj Srbiji.

„Uspeli smo. Pobedili smo. I kada danas pogledamo gde smo bili tada, a gde smo sada, jasno je da smo za ove tri godine prošli veoma dugačak put. Od kandidature smo stigli do organizacije velikih međunarodnih sastanaka u Beogradu, do rekordnog broja potvrđenih učesnika i do gradilišta na kojem se svakodnevno vidi kako nastaje novi deo grada“, poručio je Jerinić. Prema njegovim rečima, dva međunarodna sastanka učesnika održana u Beogradu bila su važna potvrda poverenja koje međunarodna zajednica ima u Srbiju i projekat Ekspo 2027.

„Imali smo već dva velika međunarodna sastanka u Beogradu i oba su za nas bila istorijska. Na prvom sastanku učestvovale su 154 zemlje, a na drugom više od 140 zemalja. To je bio najveći broj zemalja učesnica na jednom ovakvom sastanku u Beogradu i za nas veoma jasna potvrda da smo na dobrom putu“, istakao je Jerinić. On je naveo da Ekspo 2027 Beograd danas ima 139 potvrđenih međunarodnih učesnika, među kojima su 135 zemalja i četiri međunarodne organizacije.

„To je najveći broj zemalja koji je ikada učestvovao na jednoj specijalizovanoj Ekspo izložbi. Srbija je time već oborila rekord. Istovremeno, Ekspo 2027 Beograd je najbrže popunjen Ekspo u odnosu na dinamiku kojom su zemlje potvrđivale svoje učešće. To govori da smo od prvog dana gradili jednu stazu uspeha za naš Ekspo“, rekao je Jerinić. Govoreći o značaju prostora na kojem se gradi budući Ekspo kompleks, Jerinić je naglasio da je Srbija od početka imala jasan plan i da je nasleđe projekta bilo jedno od ključnih uporišta kandidature.

„Ovde pre tri godine nije bilo ničega. Bila je velika zelena površina, ali smo mi od početka imali jasan plan šta želimo da uradimo. Sto posto nasleđe bilo je naš osnovni cilj. Za svaki metar kvadratni ovog prostora zna se šta će biti njegova funkcija tokom izložbe i šta će se sa njim dešavati posle izložbe. To je bila jedna od naših velikih prednosti u kandidaturi“, istakao je Jerinić. On je dodao da se danas na gradilištu svakodnevno nalazi više od 3.500 radnika i više od 500 mašina, kao i da se radovi odvijaju intenzivno kako bi zemlje učesnice dobile ključeve svojih prostora u predviđenom roku.

„Danas ovde svakodnevno radi više od tri i po hiljade ljudi i više od petsto mašina. Sve se odvija ubrzano, borimo se sa rokovima i pripremamo se da 1. decembra predamo ključeve zemljama učesnicama. Nastavljamo da gradimo našu stazu uspeha i da se spremamo za trenutak kada će Beograd i Srbija 2027. godine dočekati svet“, zaključio je Jerinić.

Detaljnije informacije o Ekspo 2027 Beograd mogu se pronaći na LINKU.