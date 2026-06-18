Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da su u nastavku akcije sprovedene 9. juna 2026. godine, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, uhapšeni S. A. i B. Š. zbog sumnje da su podsticali izvršenje više krivičnih dela.

S. A. se sumnjiči za podstrekavanje na zloupotrebu službenog položaja i navođenje na overavanje neistinitog sadržaja, dok se B. Š. tereti za podstrekavanje na izvršenje krivičnog dela navođenje na overavanje neistinitog sadržaja.

Prema navodima tužilaštva, postoji osnov sumnje da je S. A. u periodu od decembra 2022. do novembra 2025. godine podsticao policijskog službenika Z. D. da prekoračenjem službenih ovlašćenja pristupa podacima iz Jedinstvenog informacionog sistema MUP-a Srbije i da mu te podatke stavlja na raspolaganje.

Kako se sumnja, tako pribavljeni podaci prosleđivani su stranim državljanima osumnjičenim za najteže oblike krivičnih dela, kao i vođama kriminalnih grupa za kojima su raspisane nacionalne i međunarodne poternice.

Tužilaštvo navodi i da postoje osnovi sumnje da je S. A. podstrekavao Z. P, M. P. i V. C, dok je B. Š. podstrekavao B. Đ, da dovedu u zabludu nadležne državne organe kako bi stranim državljanima bila izdata biometrijska dokumenta Republike Srbije na osnovu dokumentacije sa zloupotrebljenim identitetima drugih lica.

Po odobrenju Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će biti privedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Novom Sadu.